09:49 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Дани Карвахаль: "Игра Ирана - это не футбол"


Защитник сборной Испании  Дани Карвахаль раскритиковал сборную Ирана после матча второго тура группового турнира ЧМ-2018. Испанцы одержали победу со счетом 1:0.

– Мы знали, что игра будет такой, – цитирует AFP Карвахаля. – Закрытые команды – это часть футбола. Но симуляции и затягивание времени вредят спорту. Для меня это не футбол, а что-то невнятное. Иранцы все время падали на газон, при малейшей возможности. Причем без видимых причин. Нужно избавляться от такого футбола.

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