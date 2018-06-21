Дани Карвахаль: "Игра Ирана - это не футбол"

Защитник сборной Испании Дани Карвахаль раскритиковал сборную Ирана после матча второго тура группового турнира ЧМ-2018. Испанцы одержали победу со счетом 1:0.

– Мы знали, что игра будет такой, – цитирует AFP Карвахаля. – Закрытые команды – это часть футбола. Но симуляции и затягивание времени вредят спорту. Для меня это не футбол, а что-то невнятное. Иранцы все время падали на газон, при малейшей возможности. Причем без видимых причин. Нужно избавляться от такого футбола.

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