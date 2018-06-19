ЧМ-2018. Второй матч. Россия – Египет: прямая трансляция, видео

Во вторник, 19 июня, сборная России проведет ключевую игру в групповом турнире чемпионата мира. Во втором туре россияне сыграют с Египтом, который в первой игре уступил Уругваю 0:1. Тогда как россияне, напротив, прошлись катком по Саудовской Аравии – 5:0. Встреча Россия – Египет пройдет на стадионе "Санкт-Петербург Арена", стартовый свисток прозвучит в 21.00.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Россия – Египет. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Россия – Египет.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать телестудия "Спорт-Экспресса". Нашими гостями будут уникальные герои спорта и не только, а также вас ждут прямые включения из городов, принимающих ЧМ. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира, в котором вы увидите чемпионат мира совсем в ином ракурсе. Подключайтесь – будет интересно! Вторую и, возможно, решающую игру для России на ЧМ специально для вас прокомментируют журналисты "СЭ" Сергей ЕГОРОВ и Алексей ШЕВЧЕНКО. В студии будет жара. Обязательно подключайтесь, не пропустите!