Читатели "СЭ": главная надежда сборной - Головин

Лидером сборной России в товарищеском матче против Турции (1:1) читатели "СЭ", проголосовавшие на сайте www.sport-express.ru, признали Александра Головина. За полузащитника ЦСКА отдали голоса 21,8 процента респондентов (3474 из 15 900 человек).

Второй результат у автора гола Александра Самедова из "Спартака" (16,4 процента). Третье место за голкипером армейцев Игорем Акинфеевым (14,6). Далее расположились еще один спартаковец Роман Зобнин (9,1), зенитовец Далер Кузяев (8,9), который провел на поле всего несколько секунд, и защитник-ветеран из ЦСКА Сергей Игнашевич (7,2).

Это был четвертый матч сборной России в 2018 году. В общем зачете лидирует Головин, у которого 19 баллов. Следом идут: Акинфеев (16), Зобнин (11), Самедов (7), Смолов и Игнашевич (по 6), Смольников (4), Лунев и Алексей Миранчук (по 3), Гранат, Ерохин, Жирков и Кузяев (по 2), Дзюба (1).



По традиции после каждой встречи национальной команды на сайте "СЭ" проводится опрос среди болельщиков, голосующих за своих кандидатов. Победитель получает в зачет 12 очков (за товарищескую встречу – 6), занявший второе место – 10 (5), третье – 8 (4), четвертое – 6 (3), пятое – 4 (2), шестое – 2 (1). Из шестерки игроков, набравших наибольшее количество баллов по итогам года, лауреата выбирают ветераны отечественного футбола, посетители сайта www.sport-express.ru и журналисты "СЭ". (Филипп ПАПЕНКОВ)

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