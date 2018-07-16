Число погибших во Франции во время празднования победы на ЧМ-2018 дошло до двух

Во Франции во время празднования победы национальной команды над Хорватией (4:2) в финале чемпионата мира погибли два человека, сообщает Le Parisien. Ранее сообщалось, что в Анси 50-летний мужчина, имя которого не называется, разбился насмерть, прыгнув в канал.

Также в коммуне Сен-Фели скончался еще один мужчина, имя которого также не раскрывается. Он врезался на автомобиле в дерево.

Также по всей Франции фиксируются многочисленные случаи массовых беспорядков. Точное число пострадавщих пока неизвестно. Так, В Париже и Лионе сотрудникам полиции для разгона фанатов пришлось использовать слезоточивый газ.

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