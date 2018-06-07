Чичерина не будет подавать в суд на ФИФА из-за запрета выступать перед болельщиками ЧМ-2018

Директор певицы Юлии Чичериной Олег Гененфельд прокомментировал решение ФИФА запретить артистке выступать перед болельщиками, которые приедут на чемпионат мира в Ростов-на-Дону.

- Что касается нашей оценки этой ситуации, то Юлия все уже прокомментировала, мне к этому добавить нечего, - сказал Гененфельд. - Планируем ли мы подавать в суд на ФИФА? Нет, мы этого делать не будем.

Накануне, напомним, стало известно, что Международная федерация футбола уведомила письмом певицу, что ей запрещено выступать перед болельщиками.

"Слава Богу, футболобандеровцы" запретили меня в Ростове-папе, в сотне километров от которого в многострадальной Горловке дети спят в ванных, чтобы их ночью не посекло осколками. Многие на Донбассе считают, что русские не приходят на помощь своим из-за этой футбольной вакханалии. Как известно рок - музыка протеста, и меня официально запретили - пришло письмо на английском языке, правда от доброй женщины с украинской фамилией", - написала в Фейсбуке Чичерина. (Андрей СИЗЯКИН)

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