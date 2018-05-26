Черышев – о финале Лиги чемпионов, "Реале" и Зидане

Полузащитник сборной России и "Вильярреал" Денис Черышев, выступая перед журналистами на сборе национальной команды в австрийском Нойштифте в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу-2018, оценил свой сезон в Испании и сделал прогноз на финал Лиги чемпионов.

– Как оцените свой сезон в Испании?

– Он получился непростым. Вначале были трудности, играл нечасто. Но в конце стал регулярно выходить на поле. Особенно интересными вышли последние два месяца, команда начала выигрывать, а я появлялся в основном составе.

– В финале Лиги чемпионов будете болеть, естественно, за "Реал"? (Черышев – воспитанник мадридцев. – Прим. "СЭ")

– Так получилось, что недавно мы играли как раз против "Реала". Я зашел в раздевалку и всем пожелал удачи. Думаю, "Реалу" по силе победить. Хотя у "Ливерпуля" тоже есть шансы. "Реалу" будет нелегко, но он одержит победу.

– Зидан – уникальный тренер, или все дело в системе "Реала", которая позволяет ему добиваться таких результатов?

– Он уникален как человек. Как футболист был лучшим из лучших. И как у тренера у него все получается. Хочу просто пожелать ему удачи в сегодняшнем финале. (Дмитрий СИМОНОВ)

Сборная России на чемпионате мира по футболу