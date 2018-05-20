21:05 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Черчесов попросил австрийцев включить солнце

Станислав ЧЕРЧЕСОВ (слева) и хозяин отеля Jagdhof в именном поло главного тренера сборной России. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"
Станислав ЧЕРЧЕСОВ (слева) и хозяин отеля Jagdhof в именном поло главного тренера сборной России. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в шутку попросил включить солнце в Нойштифте. Сегодня вечером национальная команда прибыла в австрийский город, где будет готовиться к чемпионату мира по футболу. В Австрии пока пасмурная погода.

– Sonne einschalten (Включите солнце, немецкий. – Прим. "СЭ")! – обратился Черчесов к принимающей стороне после приезда в отель.

Первую тренировку в Австрии сборная проведет в понедельник. Российская сборная остановилась в отеле Jagdhof – единственном пятизвездном в этом районе Тироля. В прошлом году команда жила в нем перед Кубком конфедераций. (Дмитрий СИМОНОВ)

Дискотеки и чучела козлов. Где будет жить команда Черчесова

Сегодня. Нойштифт. Красно-белой лентой сотрудники отеля оградили свою территорию от посторонних перед приездом сборной России, но для журналистов &quot;Спорт-Экспресс&quot; сделали исключение.

 

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Millwall82

Я то думал что свет на даче и воду. Возможно и не платил совсем.

21:28

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