Черчесов попросил австрийцев включить солнце

Станислав ЧЕРЧЕСОВ (слева) и хозяин отеля Jagdhof в именном поло главного тренера сборной России. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в шутку попросил включить солнце в Нойштифте. Сегодня вечером национальная команда прибыла в австрийский город, где будет готовиться к чемпионату мира по футболу. В Австрии пока пасмурная погода.

– Sonne einschalten (Включите солнце, немецкий. – Прим. "СЭ")! – обратился Черчесов к принимающей стороне после приезда в отель.

Первую тренировку в Австрии сборная проведет в понедельник. Российская сборная остановилась в отеле Jagdhof – единственном пятизвездном в этом районе Тироля. В прошлом году команда жила в нем перед Кубком конфедераций. (Дмитрий СИМОНОВ)

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