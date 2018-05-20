20:47 | Футбол — Сборная России

Сборная России прибыла в австрийский Нойштифт

Прибытие сборной России в Нойштифт. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ" Прибытие сборной России в Нойштифт. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"
Прибытие сборной России в Нойштифт. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"
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Сборная России прибыла в австрийский Нойштифт, где будет готовиться к чемпионату мира по футболу. Первую тренировку здесь команда проведет в понедельник. Российская сборная остановилась в отеле Jagdhof – единственном пятизвездном в этом районе Тироля. В прошлом году команда жила в нем перед Кубком конфедераций. Также в данной гостинице останавливались "Спартак" и "Зенит".

В отеле хорошо знают требования профессиональных футбольных команд и конкретно сборной Станислава Черчесова. Хозяин гостиницы встречал команду в поло российской сборной, которое ему подарил Черчесов. (Дмитрий СИМОНОВ)

Дискотеки и чучела козлов. Где будет жить команда Черчесова

Сегодня. Нойштифт. Красно-белой лентой сотрудники отеля оградили свою территорию от посторонних перед приездом сборной России, но для журналистов &quot;Спорт-Экспресс&quot; сделали исключение.

 

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Andrey6201

Усатый упырь окончательно обозрел

20:59

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