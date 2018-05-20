Сборная России прибыла в австрийский Нойштифт, где будет готовиться к чемпионату мира по футболу. Первую тренировку здесь команда проведет в понедельник. Российская сборная остановилась в отеле Jagdhof – единственном пятизвездном в этом районе Тироля. В прошлом году команда жила в нем перед Кубком конфедераций. Также в данной гостинице останавливались "Спартак" и "Зенит".

В отеле хорошо знают требования профессиональных футбольных команд и конкретно сборной Станислава Черчесова. Хозяин гостиницы встречал команду в поло российской сборной, которое ему подарил Черчесов. (Дмитрий СИМОНОВ)

Дискотеки и чучела козлов. Где будет жить команда Черчесова