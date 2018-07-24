Черчесов номинирован на звание лучшего тренера года по версии ФИФА

ФИФА опубликовала список номинантов на звание лучшего тренера 2018 года. В число претендентов на престижную награду вошел главный тренер сборной России Станислав Черчесов, под руководством которого команда на чемпионате мира впервые в новейшей истории дошла до 1/4 финала.

Полностью список претендентов выглядит следующим образом:

Массимилиано Аллегри ("Ювентус")

Станислав Черчесов (сборная России)

Златко Далич (сборная Хорватии)

Дидье Дешам (сборная Франции)

Хосеп Гвардьола ("Манчестер Сити")

Юрген Клопп ("Ливерпуль")

Роберто Мартинес (сборная Бельгии)

Диего Симеоне ("Атлетико")

Гарет Саутгейт (сборная Англии)

Эрнесто Вальверде ("Барселона")

Зинедин Зидан ("Реал")

В список вошли тренеры, добившиеся максимальных успехов в период с 3 июля 2017 года по 15 июля 2018 года. Церемония вручения наград ФИФА, на которой будет объявлен обладатель приза лучшему тренеру года, пройдет 24 сентября в Лондоне.

OFFICIAL | The nominees for #TheBest FIFA Men’s Coach 2018:

Massimiliano Allegri

Stanislav Cherchesov

Zlatko Dalic

Didier Deschamps

Pep Guardiola

Jurgen Klopp

Roberto Martinez

Diego Simeone

Gareth Southgate

Ernesto Valverde

Zinedine Zidane



For the period 3 July 2017-15 July 2018 pic.twitter.com/BTD5E48lXh – FIFA.com (@FIFAcom) 24 июля 2018 г.

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