Черчесов номинирован на звание лучшего тренера года по версии ФИФА

ФИФА опубликовала список номинантов на звание лучшего тренера 2018 года. В число претендентов на престижную награду вошел главный тренер сборной России Станислав Черчесов, под руководством которого команда на чемпионате мира впервые в новейшей истории дошла до 1/4 финала.
Полностью список претендентов выглядит следующим образом:
Массимилиано Аллегри ("Ювентус")
Станислав Черчесов (сборная России)
Златко Далич (сборная Хорватии)
Дидье Дешам (сборная Франции)
Хосеп Гвардьола ("Манчестер Сити")
Юрген Клопп ("Ливерпуль")
Роберто Мартинес (сборная Бельгии)
Диего Симеоне ("Атлетико")
Гарет Саутгейт (сборная Англии)
Эрнесто Вальверде ("Барселона")
Зинедин Зидан ("Реал")
В список вошли тренеры, добившиеся максимальных успехов в период с 3 июля 2017 года по 15 июля 2018 года. Церемония вручения наград ФИФА, на которой будет объявлен обладатель приза лучшему тренеру года, пройдет 24 сентября в Лондоне.
#TheBest FIFA Men’s Coach 2018 nominee | Stanislav Cherchesov– FIFA.com (@FIFAcom) 24 июля 2018 г.
Led @FIFAWorldCup hosts @TeamRussia to quarter-finals pic.twitter.com/jzYTWHsaXk
OFFICIAL | The nominees for #TheBest FIFA Men’s Coach 2018:– FIFA.com (@FIFAcom) 24 июля 2018 г.
Massimiliano Allegri
Stanislav Cherchesov
Zlatko Dalic
Didier Deschamps
Pep Guardiola
Jurgen Klopp
Roberto Martinez
Diego Simeone
Gareth Southgate
Ernesto Valverde
Zinedine Zidane
For the period 3 July 2017-15 July 2018 pic.twitter.com/BTD5E48lXh
Россия: новая, успешная, неожиданная //
Станислав Черчесов: "У Джордано Бруно не нашлось своего Мутко" //
Черчесов и сборная: каким будет новый контракт?
Опрос
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Станислав Черчесов
- Ювентус
- Манчестер Сити
- Ливерпуль
- Атлетико
- Зинедин Зидан
- Хосеп Гвардьола
- Массимилиано Аллегри
- Эрнесто Вальверде
- Дидье Дешам
- Сборная Бельгии (футбол)
- Сборная Англии (футбол)
- Сборная Франции (футбол)
- ЧМ-2018
- Юрген Клопп
- Сборная Хорватии (Футбол)
- ФИФА
- Диего Симеоне
- Роберто Мартинес
- Гарет Саутгейт
- Златко Далич