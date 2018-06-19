Черчесов дирижировал трибунами после финального свистка

После победы сборной России над Египтом главный тренер национальной команды Станислав Черчесов дирижировал ликующими трибунами. Россия победила Египет со счетом 3:1 на стадионе "Санкт-Петербург".

Болельщики долго не расходились и танцевали под русскую народную музыку. Отметим, что две победы практически гарантировали сборной России выход в плей-офф чемпионата мира-2018.

Сборная России выступает в группе А. Она победила Саудовскую Аравию (5:0), Египет (3:1) и теперь сыграет с Уругваем (25 мая, Самара).

Россия – Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)