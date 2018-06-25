Чемпионат мира-2018. 25 июня. Расписание и результаты дня

Группа A
Уругвай – Россия
25 июня. Самара. Стадион "Самара Арена". 17.00 (Первый канал – 16.40).
Судьи: ДЬЕДЬЮ. Камара, Самба (все – Сенегал).
Уругвай – Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)
Саудовская Аравия – Египет
25 июня. Волгоград. Стадион "Волгоград Арена". 17.00 (Матч ТВ – 16.45).
Судьи: РОЛЬДАН. Гусман, де ла Крус (все – Колумбия).
Саудовская Аравия – Египет: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)
Группа B
Иран – Португалия
25 июня. Саранск. Стадион "Мордовия Арена". 21.00 (Матч ТВ – 20.45).
Судьи: КАСЕРЕС. Кардосо, Соррилья (все – Парагвай).
"Наши": Мохаммади ("Ахмат"), Эззатоллахи ("Ростов", 2016 – 2017, "Анжи", 2017, "Амкар", 2017 – 2018), Азмун ("Рубин", 2012 – 2016, 2017 – 2018, "Ростов" (2015 – 2017) – Бруну Алвеш ("Зенит", 2010 – 2013), Фернандеш ("Локомотив").
Иран – Португалия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)
Испания – Марокко
25 июня. Калининград. Стадион "Калининград". 21.00 (Первый канал – 20.40).
Судьи: ИРМАТОВ. Расулов, Саидов (все – Узбекистан).
"Наши": нет – Да Кошта ("Локомотив", 2011 – 2013), Буссуфа ("Анжи", 2011 – 2013. "Локомотив", 2013 – 2016), Карсела-Гонсалес ("Анжи", 2011 – 2013).
Испания – Марокко: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)
Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //
ЧМ-2018: турнирное положение – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь