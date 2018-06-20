08:15 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Чемпионат мира-2018. 20 июня. Расписание и результаты дня


В среду, 20 июня, на чемпионате мира по футболу-2018 в России – три матча.

Группа A

Уругвай – Саудовская Аравия
20 июня. Ростов-на-Дону. Стадион "Ростов Арена". 18.00 (Матч ТВ – 17.45).
Судьи: ТЮРПЕН. Дано, Грингор (все – Франция).
Уругвай – Саудовская Аравия: чемпионат мира по футболу, 20 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)

Уругвай - Саудовская Аравия

Группа B

Португалия – Марокко
20 июня. Москва. Стадион "Лужники". 15.00 (Матч ТВ – 14.45).
Судьи: ГЕЙГЕР (США). Флетчер (Канада), Андерсон (США).
"Наши": Бруну Алвеш ("Зенит", 2010-2013), Фернандеш ("Локомотив"), Да Кошта ("Локомотив", 2011-2013), Буссуфа ("Анжи", 2011-2013. "Локомотив", 2013-2016), Карсела-Гонсалес ("Анжи", 2011-2013).
Португалия – Марокко: чемпионат мира по футболу, 20 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 15.00 (время московское)

Португалия - Марокко

Иран – Испания
20 июня. Казань. Стадион "Казань Арена". 21.00 (Первый канал – 20.45).
Судьи: КУНЬЯ. Таран, Эспиноса (все – Уругвай).
"Наши": Мохаммади ("Ахмат"), Эззатоллахи ("Ростов", 2016 – 2017, "Анжи", 2017, "Амкар", 2017 – 2018), Азмун ("Рубин", 2012 – 2016, 2017 – 2018, "Ростов" (2015 – 2017) – нет.
Иран – Испания: чемпионат мира по футболу, 20 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)

Иран - Испания

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