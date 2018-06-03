Бышовец – о заявке на ЧМ-2018: "Джанаев как вратарь сборной выглядит более приемлемо, чем Габулов"

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением об окончательной заявке национальной команды на чемпионат мира-2018. Вне состава, который был опубликован сегодня, остались Сослан Джанаев, Роман Нойштедтер, Константин Рауш, Александр Ташаев и Федор Чалов.
– Работы, которую тренерский штаб провел на сборах, было достаточно, чтобы принять выверенное решение, продублировать некоторые позиции, – говорит Бышовец. – В целом я согласен с выбором Черчесова.
– Справедливо ли отсутствие Чалова и Ташаева в заявке?
– Да. Приглашение Чалова и Ташаева – вопросы перспективы, знакомства тренерского штаба с ними. Это было полезно для футболистов, но есть требования к игрокам сборной, которым нужно соответствовать. Хотя, как мне кажется, и Чалов, и Ташаев провели хороший сезон, и могли бы помочь сборной, но опыта у них совсем мало.
– Как относитесь к отсутствию Джанаева в заявке?
– С выбором Габулова третьим голкипером можно согласиться, но, думаю, Джанаев выглядит более приемлемо как вратарь сборной. Они с Луневым имеют равные возможности, схожи по качествам. Этот вопрос – прерогатива главного тренера, мы же не знаем, что происходит внутри команды, не присутствуем при тренировочном процессе.
– Невызов Рауша означает ставку Черчесова на Кудряшова на позиции левого защитника?
– Кудряшов может играть и слева, и в центре. Думаю, у тренерского штаба есть понимание, что позиции в защитной линии закрыты. Мне кажется, что группа защитников, оказавшихся в финальной заявке, отвечает тактическим требованиям Черчесова.
– Черышев способен помочь сборной на ЧМ?
– По тем 20 минутам, что он сыграл с Австрией, сложно судить. Игра Дениса в "Вильярреале" оставляла двоякое впечатление. Как игрок атакующего плана он может усилить состав, но в то же время есть Жирков, Головин, Дзагоев и Кузяев, которые могут подключаться из глубины. (Иван ТОРОПЦЕВ)
Сборная России продолжает готовиться к домашнему мировому первенству. 5 июня командаСтанислава Черчесова в Москве проведет товарищеский матч против Турции. На домашнем турнире россияне в группе A сыграют с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).
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Россия – Турция: прямая онлайн-трансляция матча – 5 июня 2018 в 19.00
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karwin
М-да... С Нойштедтером, однако, вышел курьез. А вот со "своим" Габуловым Черчесов точно лоханулся. Джанаева или Гильерме выбрал бы любой, за исключением горе-тренера.
17:47
dintos
Удивительно...Непредвзятый хороший тренер вообще не взял бы на ЧМ Жиркова.Через два месяца ему будет 35.Да,в молодости он был хорош,но сейчас только тормозит игру.Большинство пасов делает назад, и с этим старпёром крайком,которого усатый джигит будет ставить в стартовый состав мы должны всех порвать.А реактивный Черышев,которому сейчас Жирков и в подмётки не годится,будет сидеть на лавке.А не взять Нойштедтера,который твёрдый игрок основы Фенербахче,турецкого суперклуба?Все тычут в то,что его накручивал Мбаппе.Да Мбаппе накрутит любого супер-защитника...Зато едет великий Семёнов из великого Терека из российского супер-чемпионата.Бред...
17:36
Усинск
drakula, он ничего не знает, делай вывод! )))
17:34
drakula
сколько балласта - семенов, гранат, габулов ... рауш, нойштедтер и гильерме то 200% сильнее. либо черчесов что-то знает, либо он идиот ...
17:25
zega
Вместо Черышева лучше бы взял Ташаева, Черышев ни чем себя не проявил, все болеет, а Ташаев провел хороший сезон и прогрессирует, он выглядит сильнее Черышева.
17:15