Британский диджей - о ЧМ-2018: "Всем рекомендую приезжать в Россию"

Известный британский диджей Пол Окенфолд признался, что замечательно провел время на чемпионате мира в России. Сегодня Англия победила Панаму (6:1) в матче группового этапа этого турнира, обеспечив досрочный выход в плей-офф.

- Я считаю, что ЧМ очень хорошо организован, очень профессионально, очень занимательно, - цитирует Окенфолда НТВ. - Я замечательно провел время. Поздравляю Россию!

Он также добавил, что рекомендует британцам приезжать в Россию.

- СМИ в Англии пугали людей, говорили британцам не приезжать. А британцам нужно приезжать! Русские дружелюбны. Здесь замечательные люди, мне нравится приезжать сюда. У меня много друзей здесь. Я рекомендую приезжать, - сказал Окенфолд.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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