Борис Игнатьев: "Сборная России задавлена в плане физической формы"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью "СЭ" поделился мнением по поводу товарищеского матча с Австрией (0:1), отметив, что подопечные Станислава Черчесова допустили много ошибок. По его словам, игра показала, над чем нужно работать.

– Я ожидал большего, исходя из того, что сборная России находится в процессе подготовки к чемпионату мира, и уровень мотивации должен быть гораздо выше, чем у австрийцев, – сказал Игнатьев. – Мы увидели новую схему с четырьмя защитниками и здесь следует отметить Сергея Игнашевича. Он выглядел солидно и достаточно уверенно.

Что понравилось – это попытки прессинга на чужой половине поля, однако не все в этом плане получалось. Некоторые футболисты не добегали. В первом тайме не наблюдалось скоростей, особенно, в атаке. Там не чувствовалось агрессии и стремления добиться преимущества на определенных участках поля. Ошибок совершали больше, чем было продиктовано ситуацией.

При этом во втором тайме ребята побежали и придали игре некую динамику, но при этом опять, кроме момента Смолова, в нападении вспомнить нечего. Мне представляется, что команда несколько задавлена в плане физического состояния. Не ощущалось свежести, легкости. Поражения всегда неприятны, но не думаю, что сегодня это самое главное. Эта игра, как лакмусовая бумажка, показала над чем нужно работать в оставшиеся две недели до старта чемпионата мира.

– А что делать с опорной зоной, которая иногда напоминала проходной двор?

– Там у нас хорошие футболисты. Три игрока, которые вышли сюда в первом тайме – Зобнин, Кузяев, Головин, и появившиеся с лавки Миранчуки, Дзагоев – это наше будущее. У всех видно определенное умение, но не хватало некой конкретики. А так очень хорошая игровая начинка у ребят. Если убрать большое количество технического брака, то от них можно многого ожидать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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