Бердыев убежден, что Россия выйдет из группы, если закроет Салаха

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев выразил мнение, что в матче чемпионата мира между сборными России и Египта выиграет тот, кто первый забьет. По его словам, важно справиться с форвардом Мохамедом Салахом.



– Каковы шансы России в игре с Египтом?

– Кто первый забьет, тот и выиграет. Шансы примерно 60 на 40 в пользу россиян.

– Способна ли Россия побеждать Уругвай?

– С Уругваем можно играть. Нет ничего невозможного. Нужна четкая организация в обороне и реализация своих моментов. Если нас будет устраивать ничья в матче с ними, будет хорошо. Египет показал, что даже в четыре защитника с ними можно играть, но первая игра на турнире, это всегда волнение – нельзя делать глобальные выводы.



Уругвай в игре с Египтом понравился тем, что знает, где выжидать свои моменты. Но по общей компактности мне команда не понравилась и с ней можно играть, даже нужно. В растянутой зоне между хавбеками и нападающими уругвайцев, контроль мяча у нас может быть большим. Потому что если Кавани бежит назад, то Суарес – нет. Эту зону могут использовать Головин и Газинский.

Но вообще многое определит, справимся ли мы с Салахом. Если мы решим, как его закрыть и закроем – выйдем из группы. Потому что он и со своей незалеченной ключицей всё равно выйдет. В ситуациях, когда у штрафной с Уругваем египтяне искали кого-то пасом, Салах никого искать не будет и сам всё исполнит. Поэтому я очень боюсь, если мы будем играть в четыре защитника.

19 июня в Санкт-Петербурге сборная России проведет матч второго тура группового турнира чемпионата мира против команды Египта. Россияне досрочно выйдут в плей-офф в случае победы.



Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

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