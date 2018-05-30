21:45 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Австрия - Россия. Акинфеев проводит 105-й матч за сборную. Больше - только у Блохина, Онопко и Игнашевича

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Товарищеский матч Австрия - Россия стал для вратаря и капитана гостей Игоря Акинфеева 105-м в составе национальной команды. Голкипер дебютировал в сборной в 2004 году в игре с Норвегией в возрасте 18 лет и 20 дней. 

Только два футболиста провели за сборную России больше матчей, чем Акинфеев - Виктор Онопко (109) и Сергей Игнашевич, для которого сегодняшняя игра стала 121-й.

С учетом сборных СССР и СНГ Акинфеев занимает четвертое место после Игнашевича (121), Онопко (113 - 109 за Россию и 4 за СНГ) и Олега Блохина (112).

Юрий Жирков проводит 83-й матч за сборную - это шестой показатель в истории России и девятый - с учетом СССР и СНГ.

Трансляция матча Австрия - Россия

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
Материалы других СМИ
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