Австрия - Россия. Акинфеев проводит 105-й матч за сборную. Больше - только у Блохина, Онопко и Игнашевича

Товарищеский матч Австрия - Россия стал для вратаря и капитана гостей Игоря Акинфеева 105-м в составе национальной команды. Голкипер дебютировал в сборной в 2004 году в игре с Норвегией в возрасте 18 лет и 20 дней.

Только два футболиста провели за сборную России больше матчей, чем Акинфеев - Виктор Онопко (109) и Сергей Игнашевич, для которого сегодняшняя игра стала 121-й.

С учетом сборных СССР и СНГ Акинфеев занимает четвертое место после Игнашевича (121), Онопко (113 - 109 за Россию и 4 за СНГ) и Олега Блохина (112).

Юрий Жирков проводит 83-й матч за сборную - это шестой показатель в истории России и девятый - с учетом СССР и СНГ.

Трансляция матча Австрия - Россия