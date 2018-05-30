Австрия - Россия. Акинфеев проводит 105-й матч за сборную. Больше - только у Блохина, Онопко и Игнашевича

Товарищеский матч Австрия - Россия стал для вратаря и капитана гостей Игоря Акинфеева 105-м в составе национальной команды. Голкипер дебютировал в сборной в 2004 году в игре с Норвегией в возрасте 18 лет и 20 дней.
Только два футболиста провели за сборную России больше матчей, чем Акинфеев - Виктор Онопко (109) и Сергей Игнашевич, для которого сегодняшняя игра стала 121-й.
С учетом сборных СССР и СНГ Акинфеев занимает четвертое место после Игнашевича (121), Онопко (113 - 109 за Россию и 4 за СНГ) и Олега Блохина (112).
Юрий Жирков проводит 83-й матч за сборную - это шестой показатель в истории России и девятый - с учетом СССР и СНГ.
- Сергей Игнашевич
- Игорь Акинфеев
- Виктор Онопко
- Сборная России (футбол)
- Юрий Жирков
- сборная Норвегии (Футбол)
- Сборная Австрии (Футбол)
- Олег Блохин
Доктор со стажем
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22:09
Gonzo_7
Блохин играл за другую страну, которой нет уже более четверти века. Не надо глорить.
22:05
konklop
Герою Кореи - слава!
22:01
disss
Если Игнашевич побил рекорд Яшина- то где сам Лев Яшин?
21:55