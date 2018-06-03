13:57 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Артем Дзюба стал вратарем. Видео


Нападающий Артем Дзюба на тренировке сборной России выступил в роли вратаря. Форвард тульского "Арсенала" уверенно справлялся с некоторыми ударами. 

Сборная России сегодня в полном составе тренировалась в преддверии товарищеского матча против Турции. Занятие прошло в Новогорске, в нем участвовали все 28 игроков, вызванных Станиславом Черчесовым для подготовки к чемпионату мира-2018.

Товарищеская встреча Россия – Турция состоится 5 июня в Москве на "Арене ЦСКА". Начало игры – 19.00 по московскому времени.

Матчи ЧМ-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России. Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

Чемпионат мира-2018 по футболу: все о сборной России //
Все о ЧМ-2018: календарь турнира, города и матчи //
Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты 

Опрос

Как сборная России выступит на домашнем чемпионате мира-2018?
голосовать
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!