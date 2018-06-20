Артем Дзюба: "Сказал сыну после матча: "Папа немного устал"

Нападающий сборной России Артем Дзюба после победы над Египтом в матче чемпионата мира-2018 (3:1) вышел на поле с ребенком. Сын футболиста играет, как и отец, в нападении.

– Вы вышли на поле с ребенком. Понял ли он, что произошло?

– Вроде понял, ему уже пять лет. Он очень счастлив! Хотел поиграть в футбол, а я ему говорю: "Папа немного устал". Но обязательно еще поиграем с ним. На какой позиции он играет? Нападающий! (Егор БЫЧКОВ)

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