Аргентинский болельщик пропал после матча с Хорватией, оставив предсмертную записку

30-летний аргентинский болельщик Дину Алекс, разочаровавшийся в выступлении национальной команды на чемпионате мира, оставил предсмертную записку и пропал без вести, информирует Manorama Online.

Мужчина ушел из дома после разгромного поражения аргентинцев от Хорватии (0:3) в матче 2-ого тура группового этапа турнира.

Алекс оставил предсмертную записку, где написал, что не может жить с мыслью о провале "альбиселесте" на турнире. Экстренные службы пока не обнаружили пропавшего человека.

Сборная Аргентины после поражения от Хорватии подошла к игре с Нигерией в 3-м туре группового этапа чемпионата мира с одним набранным очком.

Как Месси выйти в плей-офф //

Агония Аргентины. Игроки просят Сампаоли уйти до матча с Нигерией? //

ЧМ-2018: турнирное положение – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь