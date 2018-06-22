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Аргентинский болельщик пропал после матча с Хорватией, оставив предсмертную записку

Хавьер МАСКЕРАНО. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Хавьер МАСКЕРАНО. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

30-летний аргентинский болельщик Дину Алекс, разочаровавшийся в выступлении национальной команды на чемпионате мира, оставил предсмертную записку и пропал без вести, информирует Manorama Online.

Мужчина ушел из дома после разгромного поражения аргентинцев от Хорватии (0:3) в матче 2-ого тура группового этапа турнира.

Алекс оставил предсмертную записку, где написал, что не может жить с мыслью о провале "альбиселесте" на турнире. Экстренные службы пока не обнаружили пропавшего человека. 

Сборная Аргентины после поражения от Хорватии подошла к игре с Нигерией в 3-м туре группового этапа чемпионата мира с одним набранным очком. 

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