17:12 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Аргентинские фанаты, перепутавшие Нижний Новгород с Великим, посетили матч в Петербурге


Два аргентинских болельщика, которые случайно перепутали Великий Новгород с Нижним, в котором проходил матч группового этапа чемпионата мира против Хорватии, смогли посетить встречу с Нигерией, состоявшуюся вчера в Санкт-Петербурге. Аргентина победила нигерийцев со счетом 2:1 и вышла в плей-офф турнира.

- Мы добрались из Великого Новгорода в Санкт-Петербург и смогли попасть на матч Аргентины с Нигерией, - цитирует ТАСС одного из болельщиков, Эктора Алверсена. - Нам помогли добраться люди из правительства Великого Новгорода, помогли даже оказаться в ложе VIP, как - мы не знаем. Могу сказать, что Новгород очень милый город, люди там живут добрые, что важно.

Сборная Аргентины сыграет с Францией в 1/8 финала чемпионата мира. Встреча состоится 30 июня в Казани.

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https://worldcup2018.tass.ru/articles/5328636

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