18:23 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Аргентинец не наказал Чичарито 11-метровым

Матч ЧМ-2018 Мексика - Швеция. Матч ЧМ-2018 Мексика - Швеция. Матч ЧМ-2018 Мексика - Швеция. Матч ЧМ-2018 Мексика - Швеция. Матч ЧМ-2018 МЕКСИКА - ШВЕЦИЯ. Матч ЧМ-2018 Мексика - Швеция. Матч ЧМ-2018 Мексика - Швеция. Матч ЧМ-2018 Мексика - Швеция. Матч ЧМ-2018 Мексика - Швеция. Матч ЧМ-2018 Мексика - Швеция.
Матч ЧМ-2018 Мексика - Швеция.

На 28-й минуте матча чемпионата мира Мексика - Швеция в штрафной площади мексиканцев произошел контакт мяча и руки Хавьера Эрнандеса. Нестор Питана пенальти не назначил. Прав ли аргентинский арбитр?

Шведы требовали 11-метровый удар - рефери собирался продолжить игру. Но вмешался видеоарбитр - еще один аргентинец Мауро Вильяно. Питана посмотрел видеозапись и оставил свое решение в силе.

Мнения наших экспертов разделились. Одни считают, что Эрнандес (известный также по прозвищу Чичарито) правила игры не нарушил. Он не делал движение рукой, она находилась в естественном положении. Другие соглашаются с ВАР и считают, что Питана ошибся. (Александр БОБРОВ)

Мексика - Швеция

 

результаты опроса
240609 чел.
Кто выиграет чемпионат мира по футболу-2018?
Россия
20.9%
Англия
2.2%
Аргентина
6.0%
Бельгия
8.0%
Бразилия
13.3%
Германия
15.5%
Испания
12.7%
Португалия
9.2%
Уругвай
1.2%
Франция
5.9%
Кто-то другой
5.2%
К комментариям
0
Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
Материалы других СМИ