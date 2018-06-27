Аргентинец не наказал Чичарито 11-метровым

На 28-й минуте матча чемпионата мира Мексика - Швеция в штрафной площади мексиканцев произошел контакт мяча и руки Хавьера Эрнандеса. Нестор Питана пенальти не назначил. Прав ли аргентинский арбитр?
Шведы требовали 11-метровый удар - рефери собирался продолжить игру. Но вмешался видеоарбитр - еще один аргентинец Мауро Вильяно. Питана посмотрел видеозапись и оставил свое решение в силе.
Мнения наших экспертов разделились. Одни считают, что Эрнандес (известный также по прозвищу Чичарито) правила игры не нарушил. Он не делал движение рукой, она находилась в естественном положении. Другие соглашаются с ВАР и считают, что Питана ошибся. (Александр БОБРОВ)
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