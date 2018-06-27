Аргентинец не наказал Чичарито 11-метровым

На 28-й минуте матча чемпионата мира Мексика - Швеция в штрафной площади мексиканцев произошел контакт мяча и руки Хавьера Эрнандеса. Нестор Питана пенальти не назначил. Прав ли аргентинский арбитр?

Шведы требовали 11-метровый удар - рефери собирался продолжить игру. Но вмешался видеоарбитр - еще один аргентинец Мауро Вильяно. Питана посмотрел видеозапись и оставил свое решение в силе.