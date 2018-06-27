Анзор Кавазашвили: "Испанцев добьем во втором тайме и победим"

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о шансах сборной России в матче против Испании в 1/8 финала чемпионата мира. Встреча состоится 1 июля в "Лужниках".

- Даже вдесятером против Уругвая, наша команда показала, что может играть, - говорит Кавазашвили. - Я до начала чемпионата мира сам немножко сомневался в сборной. Слава богу, нам удалось выглядеть достойно. Пускай говорят, что египтяне и саудовцы недостаточно сильны. То, что мы проиграли Уругваю, ни о чем не говорит, потому что Черчесов сделал правильный ход, дав отдохнуть тем футболистам, которых он сохранит для игры в 1/8 финала. Почему так громогласно об этом сегодня говорю, потому что я был очень сильно удивлен, что оставшись в меньшинстве, ребята прибавили в скорости и выполнили такой объем работы, что даже удивился. Они выглядели сильнее соперника, проигрывая в счете. Это говорит, о том, что у нас есть резерв. Мне кажется, хорошо, что нам попалась Испания, а не Португалия.

- Почему?

- Испания при всей своей прекрасной распасовке мяча, имеет большой минус. Я обратил внимание на то, что испанцы после первого тайма двигаются слабо, в физическом плане не вытягивают игру. Почему-то мне кажется, что мы их добьем во втором тайме и победим. (Арман МКРТЧЯН)

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 17.00 (время московское) //

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