Анзор Кавазашвили: "Этой сборной нужны Денисов и Глушаков, вопросов нет только к Акинфееву"

Бывший вратарь сборной СССР и "Спартака" Анзор Кавазашвили негативно оценил игру сборной России в товарищеском матче с Австрией (0:1). По словам ветерана, возможно, Станиславу Черчесову стоит вновь вернуться к игре в три центральных защитника, а не два, как это было накануне в Инсбурке.

– Мне кажется, что в сборную взяли не совсем тех футболистов. То есть не все лучшие игроки в команде, – начал Кавазашвили. – Многие кандидатуры у меня вызывают сомнения.

– Что вы имеете в виду?

– Много было разговоров о Глушакове и Денисове. Через прессу мы слышали мнения ответственных за сборную людей, что этот не готов, а у другого тяжелый характер. Хочу подчеркнуть, что в нашей сегодняшней ситуации не стоит смотреть на характер. Вы думаете, что в нашей сборной СССР люди были с ангельскими характерами? Ошибаетесь! У нас порой были такие стычки, что уму непостижимо. Но в то время была другая ситуация – на одну позицию претендовали пять равноценных и классных футболистов. А сегодня мы не можем набрать 11 классных игроков, потому что их просто нет.

Вспоминается ссора между Месхи и Морозовым, первого тогда, правда, все-таки убрали из сборной, хотя играл он прекрасно. Но и был случай конфликта между Морозовым и Банишевским, тогда Анатолий остался в команде и отлично играл, несмотря не на что.

– Наши перспективы на ЧМ туманны?

– У меня есть настороженность, потому что я не вижу ни одного классного игрока в составе. Исключение – Акинфеев, который может повести за собой команду. Думаю, если бы Игорь играл в полузащите или нападении, то он бы там навел порядок. А вчера мы все увидели, что у игроков нет понимания между собой, отсутствует пас, зато они умеют терять мяч и бить по ногам. Этого нельзя делать! Это некрасивый футбол. (Андрей СИЗЯКИН)

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