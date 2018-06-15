Антон Заболотный: "Думаю, сборная России подойдет с хорошим настроем и обыграет Египет"

Форвард "Зенита" Антон Заболотный поделился ожиданиями от второго матча сборной России на домашнем чемпионате мира против сборной Египта. По его словам, команда должна одержать победу над соперником. Также нападающий отметил, что победа над Саудовской Аравией (5:0)добавит команде уверенности.

-Удалось посмотреть матч сборной?

-Конечно, очень рад за ребят, они утрут нос хейтерам. Мне было больно, потому что я знаю, что такое быть под давлением СМИ. Более, того они одержали такую победу.

-Это раскрепостит команду?

-Конечно, это добавляет уверенности, теперь время до матча с "Зенитом" пройдет уже с другим настроем. Уверен, что тренерский штаб изучит соперника, все разложит по полочкам. Думаю, команда подойдет с хорошим настроением и обыграет Египет.

-Сегодня чемпионат мира приходит в Санкт-Петербург. Сходить не планировали?

-Думаю, футбола в моей жизни еще будет достаточно (улыбается). Хотел провести эти последние дни с любимой семьей. Но по телевизору матч посмотрю. (Артем РЯБОВОЛ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)