Антон Миранчук: "Думал о том, что могут не вызвать в сборную России"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук отметил, что опасался невызова в сборную России для подготовки к чемпионату мира-2018. По его словам, он заслужил приглашение в национальную команду.

Напомним, Антон Миранчук попал в расширенный состав сборной России для подготовки к домашнему чемпионату мира.

– Я думал об этом. Знал, когда будет обнародован заявочный список, поэтому, как только пришел в тот день с тренировки, первым делом стал смотреть информацию в интернете, - цитирует "РИА Новости" Миранчука. - Когда увидел свое имя, конечно же, обрадовался. Конечно, жаль, что нас всего двое из "Локомотива", но тут уж ничего не поделаешь. Значит, главный тренер видит состав именно так. В конце концов, он следит за всеми игроками на протяжении всего сезона, наверное, ему виднее.

Скорее, наверное, заслужил (вызов). Прежде всего, нынешним сезоном в премьер-лиге. До этого я играл какие-то контрольные матчи, по ним, наверное, тренеры тоже делали выводы, решали, подхожу ли я под ту или иную схему. Все-таки, "Локомотив" выиграл чемпионство, я сделал в это чемпионство определенный вклад. Так что заслужил.

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