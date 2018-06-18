Андрей Воронин: "Буду болеть за Испанию, если она сыграет с Россией в 1/8 финала ЧМ-2018"

Бывший нападающий сборной Украины и московского "Динамо" Андрей Воронин считает, что 1/8 финала чемпионата мира станет потолком для команды Станислава Черчесова.

- Сборная России способна повторить успех Украины на чемпионате мира-2006, когда вы дошли до четвертьфинала?

– Уф… Мы тогда добились вообще максимального для себя результата. Вышли из группы. Хотя первый матч Испании и проиграли.

– А наша сборная?

– Если Россия выйдет из группы, я вообще не вижу, за счет чего она пройдет Португалию или Испанию. Даже не смотря на стартовые 5:0, никакой уверенности в этом у меня нет. Будет очень трудно добраться до четвертьфинала. Хотя история знает много примеров. Греки выигрывали чемпионат Европы в 2004-м, датчан в 1992-м собрали в отпуске, они приехали на Евро и всех победили. Так что посмотрим. Перед стартом этого турнира все ставили на Бразилию, Аргентину, Германию. А они пока, извините за выражение, обкакались…

– А за кого, кстати, будете болеть в матче 1/8 финала Испания – Россия, если эти команды там встретятся?

– За Испанию. Я просто за эту команду уже много лет болею, мне очень импонирует их футбол. Из клубов переживаю за "Барселону". Игра с португальцами показала, что испанцы в порядке. Они ни от кого не отталкиваются, а пытаются сами давить. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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