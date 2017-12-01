19:04 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Андрей Лунев: "Жеребьевка ЧМ-2018 - супер"

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Вратарь сборной России Андрей Лунев положительно оценил жеребьевку группового турнира чемпионата мира-2018, согласно которой нашей национальной команде достались Саудовская Аравия, Египет и Уругвай. Матч открытия, напомним, пройдет в "Лужниках" с саудовцами.

– Жеребьевка – супер, – сказал Лунев.

– Россия – фаворит группы?

– Поживем – увидим. Группа получилась хорошей, рабочей, нам теперь нужно играть в свой футбол. (Андрей СИЗЯКИН)

Жеребьевка чемпионата мира. LIVE!

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Уругвай, Египет, Саудовская Аравия - выйдет ли Россия из группы ЧМ-2018?
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Материалы сюжета: Чемпионат мира-2018. Жеребьевка
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КОММЕНТАРИИ (2)
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krekemer

да вполне по силам нашим будет пройти ,только Египтян надо будет осилить и не проиграть Арабам,Уругвай фаворит группы однозначно ,а вот Аргентинцам досталась группа смерти И они могут и не выйти

19:37

Одержимый

Нет, только не в свой футбол, Андрей)

19:13