Андрей Лунев: "Жеребьевка ЧМ-2018 - супер"

Вратарь сборной России Андрей Лунев положительно оценил жеребьевку группового турнира чемпионата мира-2018, согласно которой нашей национальной команде достались Саудовская Аравия, Египет и Уругвай. Матч открытия, напомним, пройдет в "Лужниках" с саудовцами.

– Жеребьевка – супер, – сказал Лунев.

– Россия – фаворит группы?

– Поживем – увидим. Группа получилась хорошей, рабочей, нам теперь нужно играть в свой футбол. (Андрей СИЗЯКИН)

Жеребьевка чемпионата мира. LIVE!