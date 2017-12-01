Андрей Лунев: "Жеребьевка ЧМ-2018 - супер"

Вратарь сборной России Андрей Лунев положительно оценил жеребьевку группового турнира чемпионата мира-2018, согласно которой нашей национальной команде достались Саудовская Аравия, Египет и Уругвай. Матч открытия, напомним, пройдет в "Лужниках" с саудовцами.
– Жеребьевка – супер, – сказал Лунев.
– Россия – фаворит группы?
– Поживем – увидим. Группа получилась хорошей, рабочей, нам теперь нужно играть в свой футбол. (Андрей СИЗЯКИН)
krekemer
да вполне по силам нашим будет пройти ,только Египтян надо будет осилить и не проиграть Арабам,Уругвай фаворит группы однозначно ,а вот Аргентинцам досталась группа смерти И они могут и не выйти
19:37
Одержимый
Нет, только не в свой футбол, Андрей)
19:13