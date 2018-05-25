Андрей Лунев: "Пока не увидел расширенный состав на ЧМ-2018, не верил, что меня вызовут"

Вратарь сборной России Андрей Лунев сказал, что до последнего момента сомневался в вызов в национальную команду на чемпионат мира-2018. Голкипер был включен в расширенный состав сборной и на данный момент готовится к турниру на сборах в Австрии.

- Посмотрите, сколько у нас сейчас хороших вратарей, свою состоятельность надо показывать каждый день, - цитирует ТАСС Лунева. - Нет такого, что в сборную вызывают по принципу "тогда играл хорошо, значит, и сейчас позовем". В сборной только те, кто лучший на данный момент.

Вратарь сказал, что пережил несколько неприятных моментов после того, как получил травму в апреле.

- Был неприятный момент, но мы на связи с тренерским штабом, мне звонили и Станислав Черчесов, и Гинтарас Стауче, они спрашивали про мое состояние, - вспомнил Лунев. - Почти сразу стало ясно, что травма не настолько серьезная, чтобы пропустить турнир. Теоретически можно было бы вернуться и к концу чемпионата, но это риски, которые не нужны ни мне, ни клубу, ни сборной.

Черчесов сказал, что с докторами на связи, что надо просто спокойно выполнять их указания. Но пока не увидел расширенный состав на чемпионат мира, все равно не верил. Просто делал свое дело.

Сборная России на чемпионате мира по футболу