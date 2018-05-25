Андрей Лунев: "Пока не увидел расширенный состав на ЧМ-2018, не верил, что меня вызовут"

Вратарь сборной России Андрей Лунев сказал, что до последнего момента сомневался в вызов в национальную команду на чемпионат мира-2018. Голкипер был включен в расширенный состав сборной и на данный момент готовится к турниру на сборах в Австрии.
- Посмотрите, сколько у нас сейчас хороших вратарей, свою состоятельность надо показывать каждый день, - цитирует ТАСС Лунева. - Нет такого, что в сборную вызывают по принципу "тогда играл хорошо, значит, и сейчас позовем". В сборной только те, кто лучший на данный момент.
Вратарь сказал, что пережил несколько неприятных моментов после того, как получил травму в апреле.
- Был неприятный момент, но мы на связи с тренерским штабом, мне звонили и Станислав Черчесов, и Гинтарас Стауче, они спрашивали про мое состояние, - вспомнил Лунев. - Почти сразу стало ясно, что травма не настолько серьезная, чтобы пропустить турнир. Теоретически можно было бы вернуться и к концу чемпионата, но это риски, которые не нужны ни мне, ни клубу, ни сборной.
Черчесов сказал, что с докторами на связи, что надо просто спокойно выполнять их указания. Но пока не увидел расширенный состав на чемпионат мира, все равно не верил. Просто делал свое дело.