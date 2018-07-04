Андрей Канчельскис: "Сборная России последние 10 лет держится на Акинфееве"

- ывший полузащитник сборной России и "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис ответил на вопрос, положит ли вратарь национальной команды Игорь Акинфеев конец критике в свой адрес после матча 1/8 финала чемпионата мира с Испанией (1:1, 4:3 - по пенальти).

"Согласен, что Акинфеев стал главным героем матча. Если бы не он, сборная бы не находилась там, где сейчас. Критика в его адрес неуместна, так как последние 10 лет на нем держится вся сборная, – цитирует RT Канчельскиса.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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