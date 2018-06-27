Андреас Гранквист - о выходе Швеции в плей-офф ЧМ-2018: "Я счастлив"

Защитник сборной Швеции Андреас Гранквист признался, что испытал невероятные эмоции после матча группового этапа чемпионата мира против Мексики. Шведы победили со счетом 3:0 и вышли в плей-офф турнира с первого места в группе.

- Неделя была тяжелая, но я рад, что мы все преодолели и вышли в следующий раунд, - цитирует Гранквиста РИА Новости. - Считаю, что у нас сегодня многое получилось, и в целом с задачей по игре мы справились. Опасения по пенальти были только по поводу того, что я бил пенальти в первом матче в группе против Южной Кореи, и в этом случае всегда есть опасения, что вратарь сможет тебя "прочитать". Я пробил в верхний угол, все получилось. Я счастлив. Невероятные эмоции после этого матча.

Швеция встретится с командой Швейцарии в 1/8 финала чемпионата мира (3 июля, Санкт-Петербург).

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