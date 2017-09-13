Алексей Сорокин: "Так и не понял, по поводу чего переживают англичане"

Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин выразил уверенность, что англичанам нет смысла переживать по поводу кибербезопасности на чемпионате мира. Накануне стало известно, что Футбольная ассоциация Англии отправила в ФИФА письмо, в котором выразила мнение, что сборная может подвергнуться кибератаке во время ЧМ-2018.

- Я эту новость прочитал, но так и не понял, по поводу чего они переживают. Для меня это осталось загадкой, - цитирует RT Сорокина. - Во-первых, Россия всегда в обычном режиме прилагает все усилия для защиты своих информационных систем. Во-вторых, у ФИФА есть свои меры предосторожности и обеспечения безопасности данных. Не вижу почвы для переживаний.