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01:15 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

FA обеспокоена кибербезопасностью сборной Англии во время ЧМ-2018

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Футбольная ассоциация Англии (FA) направила в ФИФА письмо, в котором выразила обеспокоенность российскими хакерами, сообщает АР. По мнению организации, сборная Англии может подвергнуться атаке во время чемпионата мира-2018.

В Англии считают, что россияне могут взломать личную информацию игроков, тренеров и персонала национальной команды. FA порекомендовала членам сборной не использовать публичные сети Wi-Fi в России.

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