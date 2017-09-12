FA обеспокоена кибербезопасностью сборной Англии во время ЧМ-2018

Футбольная ассоциация Англии (FA) направила в ФИФА письмо, в котором выразила обеспокоенность российскими хакерами, сообщает АР. По мнению организации, сборная Англии может подвергнуться атаке во время чемпионата мира-2018.

В Англии считают, что россияне могут взломать личную информацию игроков, тренеров и персонала национальной команды. FA порекомендовала членам сборной не использовать публичные сети Wi-Fi в России.