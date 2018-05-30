Александр Самедов: "Приятно, когда называют любимчиком Черчесова"

Полузащитник сборной России Александр Самедов сказал, что благодаря работе со Станиславом Черчесовым и Мирославом Ромащенко он научился играть на позиции латераля. 33-летний игрок отметил, что на новой для него позиции никто из оппонентов не смог переиграть его вчистую.

– Вы довольны возможным переходом на схему в четыре защитника? Все-таки в вашем возрасте челночить весь матч по всей бровке – занятие непростое.

– Не вижу никакой проблемы. Как скажут – так и будем играть. Я все это время в сборной не ощущал никакой проблемы играть латераля по всей бровке. Там разная специфика, но я в последнее время стал более разносторонним футболистом, и для меня нет проблемы сыграть по любой из этих схем.

– До сборной вы с Черчесовым вместе не работали. Но такое впечатление, что вы очень легко поладили. Что именно позволило сложиться этому контакту?

– Это началось с первой же игры – против Турции. Мне очень комфортно работать с этим тренерским штабом. Они мне все объясняют. Мне нравится и эта четкость доведения информации, и та роль, которую мне отводят в команде. Мне просто приятно, я жду и с огромным желанием сюда приезжаю. Вот и все.

– Когда в прессе вас называют фаворитом Черчесова – как относитесь?

– Это приятно.

– Жирков рассказал, что, несмотря на весь его опыт в футболе, Черчесов объяснил ему кое-какие вещи по открываниям, расположению на поле, которых он не знал. От вас я подобную оценку слышал по отношению к Леониду Кучуку. А Черчесов что-то новое в ваше понимание футбола привнес?

– Да. Именно при этом тренере я начал играть латераля. Кто бы что ни говорил – посмотрите мою статистику. Считаю, что на этой позиции я играл очень неплохо, участвовал в большом количестве голевых атак, забивал сам. И пусть многие говорят, что Самедов – не защитник, но никто меня вчистую на фланге не переиграл. Если скажете, что кто-то меня вот прямо "возил" – готов буду поспорить. Абсолютно нормально принимаю критику, но считаю, что именно на этой позиции смотрелся достойно.

И это – благодаря Саламычу и Юричу (помощнику Черчесова Мирославу Ромащенко. – Прим. "СЭ"). Потому что они объяснили тонкости позиции, на которой я никогда не играл. Самым большим открытием для меня стало, что могу на ней играть. Когда они перед первой игрой в Турции сказали, что буду правым латералем, я немножко обалдел. Но потом они мне все объяснили, и я понял, что ничего недоступного пониманию там нет. В чем-то там даже играть легче. (Игорь РАБИНЕР)

Сборная России c 20 мая находится на сборе в австрийском Нойштифте, где готовится к домашнему чемпионату мира. Альпийский этап подготовки к турниру продлится до 31 мая. Сегодня, 30 мая, команда Станислава Черчесова проведет контрольный матч против Австрии. 1 июня хозяева ЧМ-2018 продолжат готовиться на базе в Новогорске, а 5 июня сыграют в Москве со сборной Турции.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны. Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

Онлайн-трансляция матча Австрия – Россия - 30 мая 2018 в 21.45

Полная версия интерью Александра Самедова - скоро в "СЭ"



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