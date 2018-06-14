Александр Мостовой: "Нам повезло с соперником по первому матчу. Россия победит со счетом 1:0 или 2:0"

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой в интервью "СЭ" рассказал, что уверен в победе нашей команды в матче-открытия чемпионата мира, в котором она сыграет со сборной Саудовской Аравии (18.00).

- У меня нет опасений по поводу этого матча, - сказал Мостовой. – В футболе всегда может произойти все что угодно, этого исключать не стоит. Но в первом матче Россия победит, скорее всего. Я один из немногих, кто говорит о том, как нам повезло с соперником по первому матчу. Мы радовались с момента жеребьевки, когда узнали состав нашей группы. Была бы у нас какая-то другая сборная в первом матче, мы бы готовились к другому. Конечно, нужно относится с уважением к этой команде, потому что у Саудовской Аравии тоже есть команда, они выйдут и будут стараться. Но по классу мы выше, так что должны победить со счетом 1:0 или 2:0. (Игорь НОВИКОВ)

Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00

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