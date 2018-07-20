Александр Хацкевич - о Виде и Вукоевиче, проскандировавших "Слава Украине": "Они выразили свое отношение, и я их полностью поддерживаю"

Главный тренер киевского "Динамо" Александ Хацкевич высказал свое мнение насчет защитника команды Домагоя Виды, проскандировавшего вместе с Огненом Вукоевичем в составе сборной Хорватии "Слава Украине" после четвертьфинала ЧМ-2018 с Россией (2:2, пенальти - 4:3).

- Вернулся ли в Киев Вукоевич: Как в "Динамо" восприняли ситуацию после их с Видой слов "Слава Украине"?



- Огнен продолжает работать в селекционном отделе клуба, ему не обязательно быть в Киеве. Сейчас у него отпуск. Что касается их слов... Можно было сказать "Вперед, Испания". или "Вперед, Беларусь". Ничего страшного в этом нет. Они выразили свое отношение, и я их полностью поддерживаю. Только кому это было выгодно перевести в политическое русло. Думаю, что они не сделали ничего криминального.