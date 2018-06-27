Александр Бородюк: "Немцам не хватило забивного форварда"

Российский тренер Александр Бородюк в эфире онлайн-проекта "СЭ" "Чемпионат мира-2018" высказал мнение о причинах неудачного выступления сборной Германии на ЧМ-2018. Немецкая сборная, уступив Корее (0:2) в третьем матче группы F , не вышла из группы.

– Это сенсация, – сказал Бородюк. – Немцы недостаточно хорошо подготовились к турниру. На Кубке Конфедераций год назад у команды был другой состав, приехало тогда больше молодежи. Сейчас немцы выглядели тяжелыми, не двигались. Им не хватало забивного нападающего, который бы замыкал передачи.

Вокруг команды сложилась напряженная политическая обстановка. Был в Германии недавно, читал в СМИ, как одна политическая партия требовала убрать Езила и Гюндогана из состава. Такие моменты в плане микроклимата плохо влияют.​

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