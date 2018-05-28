Алан Дзагоев: "Был ли у Рамоса злой умысел - не знаю"

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев отметил, что команда уже разбирала игру будущих соперников на ЧМ-2018. Также он выразил сожаление по поводу возможного отсутствия на турнире форварда сборной Египта Мохамеда Салаха, который получил травму в составе "Ливерпуля" в финале Лиги чемпионов с "Реалом"(1:3), столкнувшись с Серхио Рамосом.

– Матч Саудовская Аравия – Италия будете смотреть?

– Мы смотрели уже какие-то нарезки. По этому сопернику есть какая-то определенность. Если сегодня посмотреть – обязательно.

– Есть ли вина Рамоса в повреждении Салаха?

– Мне кажется, эпизод был игровой. Был ли у испанца злой умысел – не знаю.

– Вы что испытали, когда травму получил футболист – наш самый опасный противник в группе?

– Конечно, обидно, когда игроки высокого пропускают турниры такого масштаба. Хочется, чтобы они выступали и проявляли себя с лучшей стороны. Если Салах не приедет, это будет потеря для чемпионата мира.

– Пока не ясно – сыграет он или нет. Следите за новостями?

– Нет, конечно. (Дмитрий СИМОНОВ)