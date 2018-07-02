"Акинфеев! Акинфеев!" Дети Бибраса Натхо поддержали Россию против Испании

Полузащитник сборной Израиля, проведший несколько сезонов в ЦСКА Бибрас Натхо по ходу матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2018 между сборными России и Испании сделал несколько записей для историй своего Инстаграма. На них в ходе серии пенальти его дети поддерживают россиян и скандируют фамилию вратаря армейского клуба Игоря Акинфеева. Голкипер отразил два из пяти ударов испанцев и принес своей команде выход в четвертьфинал.

Сборная России в серии пенальти победила Испанию – 4:3, закончив основное время со счетом 1:1. В 1/4 финала в субботу, 7 июля, хозяева ЧМ-2018 встретятся с Хорватией в Сочи.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

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