Виталий Мутко: "Правовая база к ЧМ-2018 создана"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым отметил, что правовая база для проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 в целом уже создана, сообщает ТАСС. Среди принятых документов он в первую очередь назвал Федеральный закон, который позволяет защитить права ФИФА на бренды, закрепляет упрощенную процедуру ввоза и вывоза товаров. Также создана нормативная база для безвизового въезда на территорию России и для введения электронных паспортов болельщика.

Мутко уточнил, что еще потребуются указы главы государства по организации безопасности в городах, где будут проводиться матчи, а также ведомственные документы.

- Министерство транспорта еще примет документ по ограничению полетов, связанный с созданием специальных зон безопасности, будет специальный документ, связанный с организацией бесплатного проезда между городами, - добавил Мутко.

На вопрос Медведева, все ли в порядке с финансированием программы подготовки, Мутко ответил утвердительно.

- С финансированием мы стараемся, то решение, которое было принято правительством по программе подготовки от 2013 года, мы в рамках этих денег стараемся работать, - пояснил вице-премьер.