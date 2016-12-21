Вадим Тюльпанов: "Стадион в Петербурге? Президент России дал гарантии"

Председатель Временной комиссии Совета Федерации ФС РФ по вопросам подготовки и проведения ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов уверен, что стадион в Санкт-Петербурге будет сдан в срок – 26 декабря. Он отметил, что будет сделано все необходимое, чтобы выполнить работы, передает корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Стадион в Санкт-Петербурге будет сдан в срок?

– Президент России дал гарантии. Город сделает все возможное и невозможное, чтобы сдать его. Если он не будет сдан, это нанесет имидж всей стране. Уверен, что арена примет матчи Кубка конфедерации.

Первая сдача планируется на 26 декабря. Наша комиссия была дважды на стадионе. В последний раз увидели динамику, большую, что была летом. Главное, чтобы стадион принял Кубок конфедераций. Торжественное открытие будет в апреле. Несколько месяцев позволят обкатать стадион. Такая арена, как в Питере, больше нет в мире. Нас будут ждать разные сюрпризы – приятные и неприятные. Тестовые матчи позволят обкатать стадион.

– Неприятные сюрпризы. Что это?

– Вибрация газона. Раньше выкатного поля в России не было. Поэтому проект не предусмотрел эту вибрацию, но она устранима. В январе устраним.

Проинспектировали все арены Кубка Конфедерации. Москва, Сочи, Казань, Питер. В Сочи говорили, что легче построить новый стадион, чем перепроектировать "Фишт". Но мы справились с этой задачей. Теперь 28 марта будет матч сборной России.

"Открытие Арена" – суперсовременный стадион с очень хорошим полем. Всем болельщикам предлагаю посетить его, как и музей "Спартака". Думаю, на новой арене в Санкт-Петербурге тоже будет такой музей "Зенита".