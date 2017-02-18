12:40 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Дэмьен Дафф: "Я был в шоке от фанатов на Euro-2016. Надеюсь, в России такое не повторится"

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Как мир отреагирует на фильм BBC?"Армия хулиганов России": миф или реальность?

Бывший полузащитник сборной Ирландии Дэмьен Дафф выразил надежду, что чемпионат мира-2018 пройдет без инцидентов с участием фанатов. На Euro-2016 произошел ряд стычек между болельщиками, включая россиян.

- Многие годы футбольные хулиганы являются негативной стороной футбола любой страны, не только Великобритании или России, - цитирует "Р-Спорт" Даффа. - Увы, без этого явления не обойтись. Я был на чемпионате Европы во Франции. Я был в ужасе от того, что видел. Люди боялись за себя, за свои семьи, когда находились на улице вместе с фанатами.

Надеюсь, что во время чемпионата мира в России такое не повторится и полиция будет на корню пресекать любые попытки подобного хулиганского поведения.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/interview/20170218/1116496894.html

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