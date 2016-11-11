Букмекеры оценивают победу сборной Англии над сборной Шотландии с коэффициентом 1,39

11 ноября состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 между сборными Англии и Шотландии. Начало – в 22:45 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Англия – Шотландия
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,39 – Н 4,52 – П2 8,95
Трансляция матча Англия – Шотландия 11 ноября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Англия – Шотландия.
Прямая трансляция матча Англия – Шотландия 11 ноября на канале "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +4=1-2, 13 – 8.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
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Команды
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Счет
|
14 августа 2013 года
|
Товарищеский матч
|
Англия – Шотландия
|
3:2
|
18 ноября 2014 года
|
Товарищеский матч
|
Шотландия – Англия
|
1:3