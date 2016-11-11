Букмекеры оценивают победу сборной Англии над сборной Шотландии с коэффициентом 1,39

11 ноября состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 между сборными Англии и Шотландии. Начало – в 22:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Англия – Шотландия

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,39 – Н 4,52 – П2 8,95

Трансляция матча Англия – Шотландия 11 ноября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Англия – Шотландия.

Прямая трансляция матча Англия – Шотландия 11 ноября на канале "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +4=1-2, 13 – 8.

Результаты последних матчей