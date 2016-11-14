Бельгия забила в ворота Эстонии восемь голов

Сборная Бельгии одержала крупную победу в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира над Эстонией со счетом 8:1. Хет-трик в составе хозяев оформил нападающий "Наполи" Дрис Мертенс. Его партнер по команде Аксель Витсель из "Зенита" был заменен в концовке. Бельгийца набрали 12 очков и занимают первое место в турнирной таблице. У эстонской команды - три балла.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа H

4-й тур

Бельгия – Эстония – 8:1 (3:1)

Голы: Менье, 8 (1:0). Мертенс, 16 (2:0). Азар, 25 (3:0). Аньер, 30 (3:1). Феррейра-Карраско, 62 (4:1). Клаван, 64 - в свои ворота (5:1). Мертенс, 68 (6:1). Лукаку, 83 (7:1). Лукаку, 88 (8:1).

Бельгия: Куртуа, Симан, Фертонген, Менье, Витсель (Симонс, 88), Де Брейне, Дендонкер, Азар (Миральяс, 73), Мертенс (Тилеманс, 79), Лукаку, Феррейра-Карраско.

Эстония: Аксалу, Клаван, Тенисте, Калласте, Баранов, Метс, Дмитриев, Васильев, Мошников (Камс, 63), Лутс (Марин, 84), Аньер (Ойямаа, 85).

Судья: Тудор (Румыния).

Брюссель. Стадион "Roi Baudouin".