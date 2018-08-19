"Ворскла" вырвала победу у "Мариуполя", "Заря" и "Олимпик" голов не забили

"Ворскла" благодаря автоголу на 88-й минуте одержала победу над "Мариуполем" в пятом туре чемпионата Украины - 2:1. В других играх дня "Десна" и "Карпаты", а также "Заря" и "Олимпик" сыграли вничью.

Чемпионат Украины

Премьер-лига

5-й тур

"Десна" - "Карпаты" - 2:2 (2:0)

Голы: Безбородько, 25 (1:0). Фаворов, 42 (2:0). Мирошниченко, 58 (2:1). Мехремич, 80 (2:2).

"Ворскла" - "Мариуполь" - 2:1 (1:1)

Голы: Фомин, 21 (0:1). Кулач, 29 (1:1). Полегенько, 88 - в свои ворота (2:1).

"Заря" - "Олимпик" - 0:0