Владимир Лютый: "В Украине идет геноцид народа, там невозможно жить"

Бывший футболист "Днепра" и сборной СССР, экс-тренер "Локомотива" и "Ростова" Владимир Лютый прокомментировал положение дел на Украине.

- У меня осталось украинское гражданство, но тот беспредел, который творят украинские власти... Я недолго останусь с этим паспортом. Посмотрите, что власть творит с народом, - цитирует football.ua Лютого. - Я значительную часть жизни прожил в Германии и хотел вернуться в Украину. Готов был работать даже бесплатно, но это никому не нужно. Это не развитие, это уничтожение. Везде коррупция и договорняки.

- Несколько лет назад вы всколыхнули и российский футбол, когда рассказали о договорном матче между "Амкаром" и "Ростовом", в котором тогда работали...

- Не стоит сейчас говорить о России. Дай Бог, чтобы у нас футбол развивался так же, как у соседей.

- После того скандала российские СМИ обратились к вам за комментарием, однако вы отказались, сославшись на военные действия России на востоке Украины.

- Я не отказывался. Я был патриотом страны, пока не пожил там. Имею в виду Украину. Мне очень жаль украинский народ, и я сочувствую ему. Посмотрите на мою страницу в Фейсбуке, увидите посты о нашей власти. Идет геноцид народа. Почему все молчат? Когда они пришли к власти, было 40 миллионов жителей. Сейчас - 26 миллионов. Люди бегут оттуда, как с тонущего корабля. Там невозможно жить. В Украине люди просто существуют, испытал это на собственной шкуре.