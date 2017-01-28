Вадим Шаблий: "Разговариваем с руководством "Анжи" по аренде Будковского"

Вадим Шаблий, агент нападающего "Шахтера" Филиппа Будковского, сообщил, что "Анжи" ведет переговоры об аренде футболиста. Форвард выступал за махачкалинцев в первой части сезона-2016/17 на правах аренды, а в январе досрочно вернулся в расположение украинского клуба. На счету Будковского 17 матчей и три гола в премьер-лиге и два матча и два гола в Кубке России.

- Мы разговариваем с руководством "Анжи" по аренде Будковского, - сказал Шаблий. - Думаю, через пару дней наступит понимание, где Филипп продолжит карьеру. Он продлил контракт с "Шахтером" на три с половиной года, но в Донецке не хотят продавать игрока. (Сергей АСТАХОВ)