В Киеве задержали более 30 фанатов, устроивших массовую драку. Фото

В Киеве футбольные болельщики устроили массовую драку, информирует пресс-служба киевской полиции. По предварительной информации, в конфликте участвовали более сотни человек.

В 20 часов в дежурную часть поступило сообщение о том, что на улице Василия Касияна в Голосеевском районе – массовая драка. На вызов отправили патрульные наряды, сотрудников спецподразделения и сотрудников полиции.

Когда на место прибыли правоохранители, участники начали разбегаться в разные стороны, однако полицейские задержали около 30 человек. Всех их доставят в управление полиции для дачи показаний. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, что сегодня в столице Украины проходил матч 15-го тура премьер-лиги между киевским "Динамо" и "Ворсклой" (2:1).

Киевское "Динамо" обыграло "Ворсклу"