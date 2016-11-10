Шовковский не хочет продлевать контракт с "Динамо"

Вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский дал понять, что не собирается продлевать истекающий контракт с бело-голубыми. Украинский голкипер дебютировал в "Динамо" 7 ноября 1993 года и провел в ее составе всю карьеру.

- Не хочу продлевать контракт. Я устал. Мне в январе исполнится 42, - цитирует matchday.ua Шовковского. - Для игрока это очень много, и я не готов вкладывать столько сил, чтобы доказывать, конкурировать и превозмогать себя.

Я уже не могу, не хочу быть обузой для "Динамо". Если мне предложат контракт, то я семь раз отмеряю, чтобы потом один раз отрезать. Не хочу говорить о будущем.