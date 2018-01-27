Сергей Вакуленко: "Если можно было бы использовать 11 бразильцев, Луческу бы ставил их на матч"

Новичок донецкого "Олимпика" Сергей Вакуленко, выступавший ранее за "Шахтер", отметил, что бывший тренер "горняков" Мирча Луческу готов выпускать в стартовом составе только бразильцев. Напомним, после ухода из "Шахтера" румынский специалист работал с "Зенитом"​.

– Я дважды ездил с Луческу на сборы и еще два недельных сбора прошел с Фонсекой, - цитирует пресс-служба клуба Вакуленко. - С одной стороны, тебя пригласили на сбор, обратили на тебя внимание, а с другой, как такового шанса не было. У Фонсеки это был втягивающий сбор, всего неделя. В итоге, они улетели в Голландию и сказали, что будут за мной следить.

С Луческу я получил хороший опыт, провел с командой больше месяца. Меня тогда одного из третьей команды "Шахтера" позвали на сборы. Один на один с Мистером не доводилось говорить, он не особо обращал внимание на украинцев. Думаю, если можно было бы использовать 11 бразильцев, он бы ставил их на матч. Бразильцы были для Луческу словно его детьми.

– По своему стилю Луческу сильно отличается от Фонсеки?

– "Шахтер" Луческу больше бежал вперед, применял прессинг постоянно. Его тренировки были физически сложными. Сейчас Фонсека делает акцент на контроле мяча, тактически больше обучает футболистов.